مصر واليونان تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها اليونانية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي باشتراك الفرقاطة المصرية "المعز" مع السفينة الحربية اليونانية "HS IKARIA SZEF ".

وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة التي ركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري المشترك، والتدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة البحرية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك، والتدريب على أسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوي بالبحر، إضافة إلى تنفيذ تشكيلات الإبحار وتمارين المواصلات "لاسلكية - منظورة".

ويساهم التدريب فى تبادل الخبرات المشتركة مع القوات البحرية اليونانية والاستفادة من القدرات الثنائية لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، بما يسهم بشكل فعال فى حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.