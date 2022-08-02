الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح اليوم، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، كما أدى الوزراء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وجاء تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة كالتالي: