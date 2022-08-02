الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح اليوم، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، كما أدى الوزراء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
وجاء تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة كالتالي:
- طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة.
- الدكتور محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
- عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.
- الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية.
- الدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- عبدالرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.
- الدكتور علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
- المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
- الدكتور خالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة.
- عبدالوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
- علي حسين علي الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
- فهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
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