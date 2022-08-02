أيمن الظواهري من البداية للنهاية.. الطبيب الذي تحول إلى زعيم إرهابي

المصدر: عواصم – وكالات

خلف أيمن الظواهري، أسامة بن لادن، في زعامة تنظيم القاعدة الإرهابي بعد سنوات كان فيها عقل التنظيم المدبر وواضع استراتيجياته، لكن افتقاره إلى الشخصية المؤثرة ومنافسة تنظيم داعش الإرهابي للقاعدة أعاقا قدرته على شن هجمات كبيرة على الغرب.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بث تلفزيوني مباشر إن الظواهري (71 عاما) قُتل في غارة أميركية بطائرة مسيرة. وقال مسؤولون أميركيون إن الهجوم وقع يوم الأحد في العاصمة الأفغانية كابول.

وفي السنوات التي أعقبت مقتل بن لادن في عام 2011، قتلت الضربات الجوية الأميركية عددا من نواب الظواهري ، مما أضعف قدرته على التنسيق على الصعيد العالمي.

كانت المرة الأولى التي سمع فيها العالم عن الظواهري عندما وقف في قفص بقاعة المحكمة بعد اغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981. وقضى الظواهري حكماً بالسجن ثلاث سنوات بتهمة حيازة سلاح، لكنه بُرئ من التهم الرئيسية.

ذهب الظواهري، الذي درس الجراحة ليكون أحد الأسماء المستعارة له الطبيب، إلى باكستان لدى إطلاق سراحه حيث عمل في علاج الجرحى في أفغانستان الذين كانوا يقاتلون القوات السوفيتية. وتعرف خلال تلك الفترة على بن لادن.

وفي عام 1999 حكمت محكمة عسكرية مصرية غيابياً على الظواهري بالإعدام.

وتولى الظواهري قيادة تنظيم القاعدة الإرهابي في عام 2011 بعد أن قتلت قوات من البحرية الأميركية بن لادن في مخبئه بباكستان، وعلى المستوى العملي تورط الظواهري في بعض من أكبر عمليات القاعدة، إذ ساعد في تنظيم هجمات عام 2001، عندما استُخدمت طائرات خطفها تنظيم القاعدة الإرهابي لقتل ثلاثة آلاف شخص في الولايات المتحدة، وواجه اتهامات بالضلوع في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998. ورصد مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) 25 مليون دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إليه.

وقد ولد الظواهري عام 1951 لعائلة بارزة في العاصمة المصرية، وكان حفيدا لشيخ الأزهر محمد الأحمدي بن إبراهيم الظواهري.

ونشأ الظواهري في ضاحية المعادي الراقية بالقاهرة، وهو مكان يفضله الرعايا من الدول الغربية. وهو نجل أستاذ لعلم العقاقير، ووصفه الأشخاص الذين درسوا معه في كلية الطب جامعة القاهرة في السبعينيات بأنه كان شابا مفعما بالحيوية يذهب إلى السينما ويستمع إلى الموسيقى ويمزح مع الأصدقاء.

وقال طبيب درس مع الظواهري ورفض الكشف عن اسمه: "عندما خرج من السجن كان شخصا مختلفا تماما".

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