الكويت: مرسوم بتشكيل حكومة جديدة تتضمن 12 وزيراً

المصدر: الكويت - وكالات

أعلن الديوان الأميري في الكويت صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة تتضمن 12 وزيراً برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية كونا أمس، صدور أمر أميري بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بـ«سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء».

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن التشكيل الذي صدر بمرسوم موقع من ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، يتضمن إعادة تعيين محمد الفارس وزيراً للنفط وعبدالوهاب الرشيد وزيراً للمالية.

كما تم إعادة تعيين الشيخ طلال الخالد الصباح نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية بالوكالة، وأعيد تعيين الشيخ أحمد ناصر الصباح وزيراً للخارجية، بينما عاد وزير الإعلام السابق عبدالرحمن المطيري إلى وزارة الإعلام بدلاً من حمد روح الدين.

وتضمنت الحكومة الجديدة امرأة واحدة هي رنا الفارس التي أعيد تعيينها في منصب وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تضمنت الحكومة وزيرين من نواب البرلمان كانا أيضاً في الحكومة السابقة وهما عيسى الكندري وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وعلي الموسى وزير الأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة.

وتم تعيين علي فهد المضف وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي،والمستشار جمال هاضل سالم الجلاوي وزيراً للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، وخالد مهوس سليمان السعيد وزيراً للصحة، وفهد مطلق نصار الشريعان وزيراً للتجارة والصناعة ووزيراً للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

وخرج من الحكومة الجديدة وزيران من نواب البرلمان كانا في الحكومة السابقة، وهما مبارك العرو الذي كان يشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ومحمد عبيد الراجحي الذي كان يشغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب.

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