كييف تعلن وصول قاذفات الصواريخ الألمانية "مارس 2"

المصدر: كييف - د ب أ

أفادت تصريحات صادرة من الحكومة الأوكرانية مساء اليوم الاثنين بوصول قاذفات الصواريخ المتعددة "مارس 2" من ألمانيا.

جاء ذلك وفقا لما كتبه وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريسنكوف على تويتر اليوم حيث أعرب عن شكره لألمانيا ولنظيرته وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت بشكل شخصي على هذه الأنظمة.

كانت لامبرشت أعلنت في الأسبوع الماضي عن توريد ثلاث قاذفات صواريخ كما قامت ألمانيا بتسليم أوكرانيا دبابات دفاع جوي طراز جيبارد وأنظمة مدفعية طراز هاوتزر 2000.

يذكر أن اسم "مارس" هو اختصار لعبارة باللاتينية تعني نظام الصواريخ المدفعية المتوسطة، ويمكن لهذا النظام أن يطلق صواريخ ذات طريقة عمل مختلفة منها، على سبيل المثال، صواريخ موجهة بنظام جي بي إس أو صواريخ لإطلاق الألغام لإغلاق أجزاء من أراض. ويمكن تركيب بطاريات الإطلاق التي تصل حمولتها القتالية إلى 12 صاروخا على مركبات مجنزرة تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة. ويصل مدى بعض من هذه الصواريخ إلى أكثر من 100 كيلومتر.

وإلى جانب راجمات الصواريخ طراز "هيمارس" القادمة من الولايات المتحدة ونظام "إم 270 إم إل آر إس" القادم بريطانيا، يعد "مارس 2" ثالث نظام مدفعية بعيد المدى يقدمه الغرب إلى أوكرانيا التي تدافع عن نفسها في مواجهة غزو روسي منذ أكثر من خمسة شهور.

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