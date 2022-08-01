واشنطن سترسل أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 550 مليون دولار

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها سترسل أسلحة جديدة بقيمة 550 مليون دولار للقوات الأوكرانية التي تواجه الجيش الروسي، بينها ذخائر لقاذفات الصواريخ التي تزداد أهمية في النزاع.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحافة أن هذه المساعدة ستتضمن خصوصًا "مزيدًا من الذخائر لمنظومات هيمارس". وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية للمساعدة العسكرية الأميركية المقدّمة لأوكرانيا منذ أن تسلّم الرئيس الأميركي جو بايدن مهامه، إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار، وفق المتحدث.

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