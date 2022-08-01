رغد صدام حسين تنفي دعمها للتيار الصدري

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نفت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كلاما نسب إليها تشكر فيه التيار الصدري في العراق.

وقالت رغد في تغريدة على "تويتر": "كلام نسب لي وغير صحيح..".

وأتبعت تغريدتها بصورة من الكلام الذي نشر على لسانها حيث جاء فيه: "أحيي الجمهور العراقي العربي الأصيل المتمثل بالتيار الصدري للحيلولة من انتخاب مرشح الإطار الإيراني، استمروا على نهج المرجع الصدر الذي كان صديقا لأبي الشهيد صدام، واليوم ابنه على خطاه رافضا الوصاية الإيرانية والتبعية.. عاش العراق.. وكلا للصفوية".

وكانت رغد قد نفت في الـ29 من يوليو أيضا كلاما نسب إليها تشكر فيه مقتدى الصدر.

كلام نسب لي وغير صحيح.. pic.twitter.com/NAbymMibqS — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) July 31, 2022

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