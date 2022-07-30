حكم أمريكي بالسجن مدى الحياة لـ"منتج الأفلام الوحشية" في "داعش"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت وزارة العدل الأمريكية أن الولايات المتحدة حكمت على "شخصية بارزة" في تنظيم "داعش" الإرهابي بالسجن مدى الحياة.

وكان المتهم "م . خ" وهو كندي مولود في السعودية قد أدين بالضلوع في تمويل التنظيم الإرهابي، والترويج لجرائمه الوحشية.

وقال المدعون الأمريكيون إن المتهم كان وراء "الدعايات الغزيرة" لـ"داعش".

وكتب المدعي العام الأمريكي أن المتهم لم ينتج فقط مقاطع الفيديو الدموية، التي يستخدمها "داعش" للتحريض على الهجمات والتجنيد فحسب، بل قام أيضا بإعدام جنديين سوريين.

وبحسب المدعين، فإن "التزام المتهم بالعنف والتنظيم الإرهابي، الذي خدم به بفخر لأكثر من خمس سنوات، استمر بلا هوادة حتى تم القبض عليه".

وحسب "روسيا اليوم" جادل الادعاء في مذكرته بالحكم بأن عقوبة السجن المؤبد "معقولة ومناسبة"، في حين كان محامي المتهم يريد حكما بالسجن 20 عاما.

وغادر المتهم، وهو عامل في مجال تكنولوجيا المعلومات ويبلغ من العمر 39 عاما ونشأ في تورنتو، كندا عام 2013 متجها إلى سوريا، حيث تدرب واستخدم مهارته في اللغة الانكليزية لسرد مقاطع فيديوهات الإعدامات في التنظيم.

وظهر في عام 2014، وسط لهيب الحرب، وهو يأمر العديد من السوريين بحفر القبور ويطلقون النار على رجل راكع في مؤخرة رأسه، وفي ديسمبر من عام 2019، أطلق النار على العديد من المقاتلين الأكراد المنخرطين في "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة.

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