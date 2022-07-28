الصين تسجل 626 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: شنغهاي - رويترز

قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الخميس، إن الصين سجلت 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، من بينها 119 بأعراض و507 بدون أعراض.

ويقارن هذا مع 703 إصابات جديدة في اليوم السابق منها 120 إصابة مصحوبة بأعراض و 583 بدون أعراض.

ولم تسجل الصين وفيات جديدة، مما أبقى الحصيلة في البلاد عند 5226.

وحتى 27 يوليو، أكد البر الرئيسي للصين تسجيل 229185 إصابة بفيروس كورونا ظهرت عليها أعراض.

وقالت الحكومة المحلية إن العاصمة بكين لم تسجل أي إصابات محلية جديدة لليوم الثالث على التوالي.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية أن شنغهاي سجلت ثلاث إصابات محلية جديدة ظهرت عليها أعراض، مقارنة مع حالتين في اليوم السابق، و 11 إصابة محلية بدون أعراض، مقابل 14 حالة في اليوم السابق.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات في شنغهاي خارج مناطق الحجر الصحي، مقارنة بحالة واحدة في اليوم السابق.

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