أردوغان: اللقاءات مستمرة لتحسين العلاقات مع مصر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن لقاءات تحسين العلاقات مع مصر مستمرة، ولا عوائق كبيرة تمنع ذلك.

وأضاف أردوغان "المباحثات مع الجانب المصري مازالت مستمرة على المستويات الأدنى حتى الآن.. ولا مانع لدينا من ارتقائها إلى المستوى الرفيع.. يكفي أن يكون هناك تفاهم متبادل".

وفي وقت سابق، استعرض القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة، السفير صالح موتلو شان، حجم التبادل التجاري بين منصر وتركيا في الآونة الأخيرة.

وقال موتلو على حسابه بموقع فيسبوك "يكمل اقتصاد تركيا ومصر بعضهما البعض.. التجارة المتبادلة بين البلدين توفر فرص العمل والخبز والطعام".

وأضاف: "في الربع الأول من عام 2022، 10.9% من إجمالي صادرات مصر كانت إلى تركيا، وفي هذه الفترة، ارتفع إجمالي حجم التجارة بين تركيا ومصر بنسبة 84% مقارنة بالعام السابق وتجاوز ملياري ونصف دولار".

وبدأ القائم بأعمال السفير التركي في مصر صالح موتلو شان عمله بمقر السفارة التركية في القاهرة في يونيو الفائت، في وقت تسعى فيه الدولتان إلى استكشاف الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بينهما على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي، وفور وصوله، أجرى مشاورات مع رجال الأعمال الأتراك في مصر حول العمل على تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وكانت مصر قد قررت تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا إلى مستوى القائمين بالأعمال، منذ نوفمبر 2013، لكن العام الماضي شهد جولتين من المشاورات الاستكشافية لبحث الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، في مايو وسبتمبر 2021.

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