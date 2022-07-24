موسكو تعلن حالة التأهب بسبب الحرارة الشديدة: 30 درجة مئوية !

سيارات ترش رذاذ الماء لتلطيف أجواء موسكو

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

أعلن مركز الأرصاد الجوية بالعاصمة الروسية موسكو حالة تأهب "برتقالية"، اليوم الأحد، بسبب موجة الحر.
وجاء في بيان صدر عن المركز ونشر على موقعه الرسمي "درجة شدة الظواهر الخطرة "البرتقالية" وتعني أن الجو خطير".

وحسب "روسيا اليوم" يستمر سريان مفعول التحذير من الحرارة الشديدة التي تصل إلى 30-32 درجة في موسكو من الساعة 12.00 إلى السادسة من مساء اليوم الأحد. 

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