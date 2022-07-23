بايدن يظهر قويا لكنه يسعل في اجتماع افتراضي بالبيت الأبيض

المصدر: واشنطن - رويترز

ظهر الرئيس الأميركي جو بايدن في اجتماع افتراضي مع مستشاريه الاقتصاديين الجمعة لإظهار تحسن صحته بعد يوم من ثبوت إصابته بكوفيد-19.

وبدا بايدن الذي كان يتحدث عن بعد في الاجتماع لمناقشة جهود البيت الأبيض لتخفيض أسعار البنزين قويا ومعنوياته عالية لكن خفيض الصوت بصورة ملحوظة، وذلك بعد ساعات من صدور بيان من طبيبه يقول فيه إن أعراض إصابته تحسنت.

وقال بايدن معتذرا عن نوبات سعاله المتقطع وهو يتناول الجهود الأخيرة لخفض أسعار البنزين "أشعر بتحسن أكبر بكثير مما أبدو عليه". وأضاف "أسعار البنزين تنخفض. الحقيقة أن أسعار البنزين تنخفض كل يوم".

وظهر بايدن جالسا إلى مكتب في الجناح الذي يقيم فيه في البيت الأبيض يجاوره كيس من حبات هولز المقاومة للسعال وعلبة مناديل من الورق تم إبعادها بسرعة قبل أن يبدأ كلامه. ولما سأله الصحافيون عن صحته رفع إبهام يده في إشارة إلى أنه أحسن.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق اليوم إن بايدن شعر بتحسن من الأعراض الطفيفة لكوفيد-19 في اليوم التالي لثبوت إصابته بالفيروس في الوقت الذي تقود فيه سلالة متحورة شديدة العدوى موجة جديدة من الإصابات في الولايات المتحدة.

وجاء في إفادة صادرة عن طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور أن بايدن كان يعاني من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة التي وصلت إلى 37.4 درجة ليل الخميس، لكنه استجاب للعلاج ويتنفس حاليا بشكل طبيعي.

وأضاف "نبضه وضغط دمه ومعدل تنفسه ونسبة تشبع الأكسجين جميعها لا تزال طبيعية في هواء الغرفة".

وقال أشيش جها منسق جهود مكافحة كوفيد-19 في البيت الأبيض إن الرئيس بايدن تحسن الجمعة. وأضاف "الرئيس يتحسن. نام جيدا الليلة الماضية. تناول إفطاره وغداءه كاملين".

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