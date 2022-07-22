واشنطن ترحب بالاتفاق بين روسيا وأوكرانيا في شأن تصدير الحبوب

المصدر: واشنطن - أ ف ب

رحبت الولايات المتحدة الخميس بالاتفاق بين روسيا وأوكرانيا في شأن تصدير الحبوب والذي سيوقع في اسطنبول الجمعة، مطالبة موسكو بتنفيذه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية نيد برايس "نرحب بإعلان هذا الاتفاق من حيث المبدأ، ولكن ما يهمنا الآن هو تحميل روسيا مسؤولية تنفيذ هذا الاتفاق والسماح للحبوب الاوكرانية ببلوغ الاسواق العالمية".

واضاف "كان ينبغي ألا نكون في هذا الوضع منذ البداية. كان ذلك قرارا متعمدا من جانب روسيا باستخدام الاسمدة الغذائية كسلاح".

واشاد برايس خصوصا بالجهود الدبلوماسية التي بذلها الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش وتركيا، التي تعارضت مواقفها غالبا في الاعوام الاخيرة مع الولايات المتحدة حول أزمة سوريا وشراء الاسلحة من روسيا.

واوضح المتحدث أنه تم اطلاع واشنطن على تفاصيل الاتفاق.

وارتفعت اسعار الاسمدة الغذائية في شكل كبير في العالم منذ الغزو الروسي لاوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب، وطاولت هذه الأزمة خصوصا الدول الأشد فقرا.

ويهدف الاتفاق الذي يتم التفاوض في شأنه منذ أكثر من شهرين الى إخراج نحو عشرين مليون طن من الحبوب الاوكرانية العالقة بسبب النزاع عبر البحر الاسود، مع تسهيل الصادرات الروسية من الاسمدة والحبوب.

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