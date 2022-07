شاهد.. أول ظهور لـ"بايدن" بعد إعلان إصابته بكورونا

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن بعد ساعات من الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا ، عبر تويتر ،أنه بخير وعلى رأس عمله.

ونشر بايدن صورة له وعلق عليها قائلا : "يا رفاق، أنا بخير. شكرا لاهتمامكم".

وأضاف : "اتصلت للتو بالسيناتور كيسي، وعضو الكونغرس كارترايت، والعمدة كوجنيتي (وأبناء عمي في سكرانتون!) لإرسال اعتذاري عن عدم حضور حدث اليوم".

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس جو بايدن مصاب بفيروس كورونا ويعاني من أعراض خفيفة.

وأوضح أنه سيتم عزل بايدن بعد إصابته بكورونا وسيعمل عن بعد، مع متابعة حالة كل من خالطه خلال الأيام الماضية.

Folks, I'm doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.



Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571