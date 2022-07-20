مقتل 8 سائحين عراقيين في قصف استهدف أحد المصايف

المصدر: بغداد - د ب أ

أفادت مصادر أمنية عراقية بأن 8 سياح عراقيين قتلوا وأصيب 25 آخرين اليوم الأربعاء في قصف تركي استهدف أحد المصايف في محافظة دهوك في إقليم كردستان أقصى شمالي العراق.

وذكرت المصادر أن مصيف برخ في محافظة دهوك الحدودية مع تركيا تعرض إلى قصف استهدف السياح العراقيين القادمين من المحافظات العراقية وتسبب القصف في حصيلة غير نهائية عن مقتل 8 سياح وإصابة 25 آخرين من الأطفال والنساء حالة عدد منهم خطرة.

وأوضحت المصادر أن الأهالي في محافظة دهوك سارعوا بنقل المصابين بسياراتهم الخاصة إلى مستشفيات المدينة فيما سارعت فرق الإسعاف بإتمام عمليات نقل المصابين.

‎وأصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق بياناً أشارت فيه إلى فتح تحقيق فوري في الحادث.

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