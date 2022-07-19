زيلينسكي يقيل 28 مسؤولاً في جهاز أمن الدولة الأوكراني

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه يبحث إقالة 28 مسؤولا في جهاز أمن الدولة من مختلف المستويات، على خلفية "تدنّي أدائهم الوظيفي".

وقال زيلينسكي في فيديو نشره على قناته عبر "تليغرام": "بالنسبة للأخبار حول جهاز أمن الدولة الأوكراني، لإنه يتم مراجعة إقالة 28 مسؤولا في الجهاز من مستويات واتجاهات مختلفة لأسباب متشابهة، وهي النتائج غير المرضية في العمل".

وأعرب عن شكره لـ"كل من يخدم البلاد بشكل فعال ويحمي المصالح الأوكرانية على كل المستويات".

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