الرئيس الأوكراني يقيل رئيس جهاز الأمن والمدعية العامة

المصدر: كييف - رويترز

أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرارات في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد بإقالة رئيس جهاز الأمن والمدعية العامة.

ونشر الموقع الرسمي للرئيس قرارات بإقالة رئيس جهاز الأمن إيفان باكانوف، وهو أحد أصدقاء زيلينسكي منذ الطفولة، والمدعية العامة إيرينا فنيديكتوفا التي تقود جهود مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي منشور منفصل على تيليغرام، قال زيلينسكي إنه أقال المسؤولين الكبيرين في ضوء تكشف بعض الأمور عن تعاون أفراد من وكالاتهم مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي إنه تم فتح 651 قضية خيانة وتعاون ضد مسؤولي الإدعاء وإنفاذ القانون، وأن أكثر من 60 مسؤولا من الجهاز الذي يرأسه باكانوف والوكالة التي تقودها فنيديكتوفا يعملون الآن ضد أوكرانيا في الأراضي التي تحتلها روسيا.

وقال إن "مثل هذه المجموعة من الجرائم ضد مؤسسات الأمن القومي للدولة .. تطرح أسئلة بالغة الخطورة تجاه القادة المعنيين".

وفي أمر تنفيذي منفصل نُشر أيضا على موقع الرئاسة، عين زيلينسكي أوليكسي سيمونينكو في منصب المدعي العام الجديد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news