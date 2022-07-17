شاهد.. تحطم طائرة شحن أوكرانية في اليونان ومقتل أفراد طاقمها الثمانية

المصدر: أثينا - رويترز

قالت السلطات اليونانية والصربية اليوم الأحد إن طائرة شحن أوكرانية كانت تحمل ذخائر من صربيا إلى بنغلادش سقطت في شمال اليونان في ساعة متأخرة من مساء السبت مما أدى إلى مقتل كل أفراد الطاقم الذين كانوا على متنها.

وقال شهود إن الطائرة سقطت وهي مشتعلة قرب مدينة كفالا (قولة) قبل أن تنفجر لدى اصطدامها بحقول ذرة في حدود منتصف الليل بالتوقيت المحلي. وطلب الطيار قبلها الهبوط اضطراريا بسبب مشكلات في المحرك.

وفي لقطات صورتها طائرات مسيرة من موقع الحادث يظهر الحطام المتفحم للطائرة أنتونوف إيه إن-12 متناثرا في حقول.

تحطم طائرة شحن أوكرانية بالقرب من كافالا شمال شرق اليونان pic.twitter.com/bwgA7jjdw4 — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) July 16, 2022

وقالت شركة ميريديان للطيران التي تشغل الطائرة، ومقرها أوكرانيا، إن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم ثمانية لقوا حتفهم. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن جميعهم أوكرانيون.

وقال متحدث باسم خدمة الحماية المدنية إن السلطات اليونانية انتشلت حتى الآن جثة أحد أفراد الطاقم. وقال رئيس بلدية المنطقة إنه تم العثور على ست جثث خلال مسح أولي للمنطقة بطائرة مسيرة.

وقال وزير الدفاع الصربي نيبويشا ستيفانوفيتش إن الطائرة كانت تحمل 11.5 طن ذخيرة تشمل قذائف مورتر وقذائف للتدريب من صنع قطاع الدفاع لديها، مشيرا إلى أن الجهة التي اشترت الشحنة هي وزارة الدفاع في بنغلادش.

وأكد دينيس بوجدانوفيتش المدير العام لشركة ميريديان الرواية الصربية للأحداث وقال إن الحادث لا يتعلق بالحرب الدائرة في أوكرانيا.

وذكرت قناة إي.آر.تي التلفزيونية اليونانية الرسمية أن إشارة الطائرة فقدت بعد فترة وجيزة جدا من طلب الطيار السماح بالهبوط الاضطراري من سلطات الطيران اليونانية بسبب مشكلات المحرك.

وأظهرت لقطات فيديو غير رسمية تم تحميلها على موقع (إي.آر.تي نيوز دوت جي.آر) الطائرة مشتعلة بينما كانت تهبط بسرعة قبل أن تصطدم بالأرض فيما بدا أنه انفجار.

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