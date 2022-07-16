عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات قبلية بجنوب شرق السودان

المصدر: الخرطوم - أ ف ب

تستمر الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرق السودان وأسفرت حتى الآن عن 31 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى، فيما يحاول السكان الفرار من القتال واللجوء إلى الشرطة لحمايتهم، بحسب شهود عيان ومسؤولين.

وتجري اشتباكات السبت بمنطقة الرصيرص الواقعة على الضفة الشرقية للنيل الأزرق ويربطها جسر بالدمازين عاصمة الولاية.

وقال مسؤول محلية الرصيرص عادل العقار لفرانس برس عبر الهاتف "نحتاج لقوات إضافية للسيطرة على الوضع، وعقلاء وحكماء لمخاطبة الناس من أجل التهدئة"، مشيرا إلى أن "المواطنين لجأوا إلى قسم الشرطة لحمايتهم".

وأضاف العقار أن هناك اشتباكات وقعت صباح السبت أسفرت عن ضحايا، لكن "حتى الآن لم يتم إحصاء القتلى".

وحذّر مسؤول طبي بمستشفى الرصيرص السبت من "نفاد أدوات الإسعافات الأولية"، مؤكدا أن "أعداد المصابين في تزايد بينهم نساء وأطفال".

وكانت لجنة الأمن بالولاية أكدت في بيان ليل الجمعة السبت أن الاشتباكات التي جرت بين قبيلتي البرتي والهوسا أسفرت عن سقوط "31 قتيلا و39 جريحا"، مشيرة إلى أن المواجهات وقعت في مناطق قيسان والرصيرص وبكوري وأم درفا وقنيص بولاية النيل الأزرق.

وأضافت أنه تم أيضا "حرق 16 محلا تجاريا".

وتابع البيان أن السلطات الأمنية في الولاية فرضت حظر تجول بمنطقة الرصيرص من الساعة 18.00 إلى الساعة 06.00 بالتوقيت المحلي.

كما أصدر حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة قرارا "بحظر التجمعات والمواكب لمدة شهر" اعتبارا من الجمعة.

وقال الحاكم مساء السبت للتلفزيون الرسمي ان الوضع "تحسن في قيسان لكن المواجهات مستمرة في الرصيرص".

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