بايدن: لن نسمح لإيران بنشر التوتر.. وسنوفر الدعم لحلفائنا في المنطقة

المصدر: جدة - وكالات

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقائه مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق في جدة، اليوم السبت، أن واشنطن "لن تسمح لإيران بنشر التوترات وستوفر الدعم لحلفائها في المنطقة". كما أكد بايدن "أن أنشطة إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط".

وقال الرئيس الأميركي خلال كلمة له في "قمة جدة للأمن والتنمية": "لدينا العزيمة لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة، وسنوفر الدعم لحلفائنا في المنطقة لمواجهة الإرهاب"، وأكد أن بلاده ملتزمة بضمان عدم امتلاك إيران سلاح نووي مطلقاً.

وتابع: "الولايات المتحدة ستبقى شريكا نشطا في الشرق الأوسط.. سنعمل في منطقة الشرق الأوسط ونؤسس لعلاقات اقتصادية مستدامة.. المصالح الأميركية مرتبطة مع النجاحات في الشرق الأوسط".

وأضاف: "واشنطن لن تتخلى عن الشرق الأوسط حيث تلعب منذ عقود دورا سياسيا وعسكريا محوريا، ولن تسمح بوجود فراغ تملؤه قوى أخرى".

وأشار إلى أنه لا توجد دولة تتصرف بشكل صحيح طيلة الوقت، بما في ذلك الولايات المتحدة.

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