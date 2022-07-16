السعودية والعراق يوقعان اتفاق الربط الكهربائي بين بغداد ودول "التعاون الخليجي"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وقعت المملكة العربية السعودية والعراق، اتفاقية للربط الكهربائي بين شبكة الكهرباء الخليجية وشبكة كهرباء جنوب العراق.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وقعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق على هامش قمة جدة للأمن والتنمية التي تستضيفها المملكة، عقد الربط بين شبكة الربط الخليجي وشبكة كهرباء جنوب جمهورية العراق، بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، ووزير النفط في جمهورية العراق إحسان عبد الجبار.

ووقع العقد من جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي الدكتور نايف العبادي، ومن جانب وزارة الكهرباء العراقية المهندس عادل كريم المخول بصلاحيات الوزير لإدارة وزارة الكهرباء.

ويشمل العقد قيام هيئة الربط الكهربائي الخليجي بإنشاء خطوط ربط كهربائي من المحطة التابعة للهيئة بدولة الكويت إلى محطة الفاو الواقعة بجنوب جمهورية العراق، لإمداد جنوب العراق بنحو 500 ميجا واط من الطاقة من دول مجلس التعاون عن طريق شبكة الربط الكهربائي الخليجي، بما فيها خطوط الربط الكهربائي الجديدة التي سيتم إنشاؤها والتي سيستغرق العمل فيها قرابة 24 شهرًا، بقدرة نقل إجمالية تصل إلى 1800 ميجا واط.

واستقبل خلال الساعات الماضية الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، في مطار الملك عبد العزيز بجدة، للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية.

كما كان في الاستقبال، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور عبد الستار الجنابي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبد العزيز الشمري.

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