إسرائيل.. اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة وسقوط آخر بمنطقة مفتوحة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

دوّت صافرات الإنذار في ضواحي مدينة عسقلان (أشكلون) و"غلاف غزة"، جنوبي إسرائيل، في أعقاب اعتراض صاروخ، على الأقل، أطلق من قطاع غزة، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت.

واعترضت القبة الحديدية صاروخا أطلق من غزة، فيما سقط آخر في منطقة مفتوحة؛ حسب ما ذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.

وتعاملت طواقم طبية مع مصابين اثنين بحالة هلع، وجرى نقلهما إلى مستشفى "برزلاي"؛ فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية؛ بحسب "نجمة داود الحمراء".

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