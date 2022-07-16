كييف تتعهد بعدم استهداف الأراضي الروسية بصواريخ هيمارس الأميركية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعهد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بعدم استهداف الأراضي الروسية براجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس.

وأكد ريزنيكوف أن هذا كان شرطاً لحصول كييف على هذه المنظومات، وقال: "هذا صحيح، لقد تعهدنا بألا نستخدم أسلحة عالية الدقة ضد روسيا. لقد شهدنا على ذلك في كل مكان، حتى أنني أكدت في رسالة موجهة إلى نظيري الأميركي، أننا سنستخدم الأسلحة الأمريكية لردع العدو وتحرير الأراضي المحتلة وفقط على أراضي أوكرانيا".

كما أعرب ريزنيكوف عن ثقته في أن الغرب سيوفر لأوكرانيا طائرات ودبابات حديثة فيما ليست كل الطائرات مناسبة لأوكرانيا لأن "المطارات الأوكرانية ليست جاهزة" لمقاتلات إف-16 الأمريكية.

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