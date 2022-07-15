السعودية تعلن فتح أجوائها أمام جميع الناقلات الجوية المدنية.. بشروط

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت المملكة العربية السعودية، فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي الشروط.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في الساعات الأولى من صباح اليوم (الجمعة)، إن السعودية قررت فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي "تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء".

وأضافت الهيئة في بيان أن القرار يأتي في إطار حرص السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944 والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالاً للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزاً للربط الجوي الدولي.

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