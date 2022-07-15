بعد تصريحات مسؤول أميركي سابق.. الأمم المتحدة تعارض أي نقل غير ديمقراطي للسلطة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكدت الأمم المتحدة معارضتها لأي تغيير قسري للسلطة في أي دولة، وذلك تعليقا على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، حول ضلوعه في تنظيم الانقلابات حول العالم.

وقال بولتون، مستشار الأمن القومي السابق (2018-2019) في إدارة دونالد ترامب (2017-2021)، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية إنه ساعد في التخطيط لانقلابات في عدد من الدول.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأمم المتحدة تدين مثل هذا السلوك، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق: "ليس لدينا تعليق على هذا. بشكل عام، نحن نعارض أي نقل غير ديمقراطي للسلطة في البلدان".

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