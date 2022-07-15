السعودية: رصد إصابة بجدري القرود لعائد من الخارج

المصدر: الرياض - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الخميس، عن رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود بمدينة الرياض لشخص عائد من خارج المملكة.

وأفادت الوزارة بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، كما جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم. وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكدت الوزارة استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها، مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

وأوصت وزارة الصحة السعودية الجميع باتباع الإرشادات الصحية، خاصة خلال السفر، وذلك من خلال قنواتها الرسمية وكذلك هيئة الصحة العامة (وقاية) أو التواصل مع مركز (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص مرض جدري القرود.

وفي شهر مايو السابق، دعت هيئة الصحة العامة من يظهر عليه طفح جلدي بعد الإصابة بارتفاع درجة الحرارة وخاصة في حال العودة من السفر خلال 21 يوما الماضية، إلى عزل نفسه حتى مراجعة الطبيب.

وتشمل أعراض الإصابة بجدري القرود ارتفاع الحرارة والصداع وآلام العضلات وانتفاخ الغدد اللمفاوية والتعب والإرهاق، وآلام الظهر، والطفح الجلدي بعد يوم إلى 3 أيام من الإصابة، حيث يبدأ في الوجه وينتشر إلى باقي الجسم، بحسب الهيئة.

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