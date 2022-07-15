واشنطن ترفع عقوباتها عن استيراد الأسمدة والمواد الغذائية من روسيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رفع العقوبات عن استيراد الأسمدة، والأغذية، والبذور، والأدوية، والمعدات الطبية من روسيا.

وأضافت أنها رفعت العقوبات عن مصرف "ألفا بانك" الروسي في كازاخستان، وشركة "غازبروم غرمانيا" في ألمانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي يبحث رفع العقوبات عن بعض الروس.

ووفقا لمحامين أوروبيين، فإن بعض العقوبات لها أساس قانوني ضعيف.

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