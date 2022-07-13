السعودية: على كل من يغادر المملكة أو يقدم إليها الإفصاح عما بحوزته من أموال

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكدت النيابة العامة السعودية، اليوم الأربعاء، أهمية التزام كل شخص يغادر المملكة أو يَقْدَم إليها، بالإفصاح عما بحوزتهم من أموال أو قيم مالية تتجاوز الحد المسموح به قانونًا.

وقالت النيابة، في بيان عبر حسابها الرسمي "تويتر": إنه يجب على كل شخص يغادر المملكة أو يَقْدَم إليها وبحوزته ما تبلغ قيمته أو تزيد على (60000) ستين ألف ريال أو يرتِّب أن ينقل إلى خارجها أو داخلها بأي وسيلة كانت تلك القيم، أن يقدم إقرارًا بذلك للجهة المختصة في المنافذ الحدودية للمملكة.

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