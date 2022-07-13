العراق يؤكد مشاركته في قمة الرياض بحضور بايدن

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكدت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، أن رئيسها مصطفى الكاظمي سيشارك في قمة الرياض بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي: "يشارك الكاظمي مطلع الأسبوع القادم، في القمة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلا عن قادة مصر، والأردن، والولايات المتحدة".

وأضاف: "سيناقش المؤتمر قضايا الطاقة، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، ويرسم خطوات التعاون، والشراكة، والتنسيق المشترك إزاء هذه القضايا المصيرية التي تعاني منها شعوب المنطقة جمعاء".

وتابع: "تأتي تلبية العراق لدعوة جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والمشاركة في هذه القمة استمرارا لالتزام الحكومة بمنهج تطوير العلاقات الدبلوماسية، وحرصها على حفظ مكانة العراق الدولية، مع التمسك بمبدأ الاعتدال، وحفظ التوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور والتحالفات".

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