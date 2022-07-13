رئيس سريلانكا يفر إلى جزر المالديف وسط احتجاجات واسعة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

فر الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا من البلاد إلى جزر المالديف اليوم ، قبل ساعات من موعد تنحيه وسط احتجاجات واسعة النطاق على طريقة تعامله مع أزمة اقتصادية مدمرة.

وقالت القوات الجوية في بيان إن راجاباكسا وزوجته واثنين من حراسه الشخصيين غادروا على متن طائرة تابعة للقوات الجوية السريلانكية.

وقال مصدر حكومي وشخص مقرب من راجاباكسا إنه في ماليه، عاصمة جزر المالديف ومن المرجح أن ينتقل الرئيس إلى دولة آسيوية أخرى من هناك.

وينهي فرار الرئيس حكم عائلة راجاباكسا القوية التي هيمنت على السياسة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا على مدى العقدين الماضيين.

ويذكر أنه تصاعدت الاحتجاجات بسبب الأزمة الاقتصادية منذ شهور وبلغت ذروتها في نهاية الأسبوع الماضي عندما سيطر مئات الآلاف من المحتجين على المباني الحكومية الرئيسية في كولومبو.

وألقى البعض باللوم على عائلة راجاباكسا وحلفائهم في التضخم الجامح والفساد والنقص الحاد في الوقود والأدوية حيث كان من المقرر أن يتنحى راجاباكسا عن منصبه اليوم لإفساح المجال لتشكيل حكومة وحدة بعد أن اقتحم المتظاهرون مقره ومكان إقامة رئيس الوزراء .

و يذكر بأن الرئيس لم يظهر علنا منذ يوم الجمعة.

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