لبنان..إطلاق نار و3 جرحى خلال صراع على شراء الخبز (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصيب 3 أشخاص في إطلاق نار في شمالي لبنان، وقع إثر خلال خلاف حول أفضلية الدور على طابور شراء الخبز.

وحسب المعلومات فإن الإشكال وقع في مدينة البداوي شمال طرابلس، وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات حيث أفيد بأن إحدى الإصابات كان بالرقبة وأخرى بالظهر وإصابه باليد.

وعلى الفور تدخلت قوة من الجيش اللبناني وعملت على ضبط الوضع حيث تم إقفال أبواب الفرن.

بالفيديو ـ سقوط 3 جرحى باطلاق نار في #طرابلس بسبب أفضلية الدور على طابور شراء الخبز أمام أحد الأفران https://t.co/niLLJPYbSV pic.twitter.com/KrhDqn9NKi — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 12, 2022

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