بوتين يقرر منح الجنسية الروسية لجميع الشعب الأوكراني

المصدر: موسكو – فرانس برس

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوماً يقضي بتسريع إجراءات منح الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر على بدء الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا.

ويقضي المرسوم بإعطاء "جميع مواطني أوكرانيا.. الحق في تقديم طلب الحصول على جنسية الاتحاد الروسي بموجب تسهيل في الإجراءات".

ويشمل هذا الإجراء جميع المواطنين الأوكرانيين، بعد أن أُقر، في مايو، لتسهيل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي لسكان منطقتي زابوريجيا وخيرسون اللتين احتلت روسيا جزءا كبيرا منهما منذ هجومها في فبراير على جارتها الأوكرانية.

وقالت موسكو والمسؤولون الموالون لموسكو إن هاتين المنطقتين ستصبحان جزءا من روسيا.

يأتي ذلك في أعقاب سماح موسكو بتسريع إجراءات مماثلة لأهالي "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا، اللتين اعترف الكرملين باستقلالهما عن أوكرانيا، مما مهد الطريق لهجوم 24 فبراير.

وروسيا متهمة بتوزيع جوازات سفر روسية على جيرانها لبسط نفوذها. فهي انتهجت، قبل أوكرانيا، السياسة نفسها إزاء منطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليتين في جورجيا، ومنطقة ترانسدنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا في مولدافيا.

وأوكرانيا وجورجيا ومولدافيا كلها جمهوريات سوفياتية سابقة لها طموحات موالية للغرب.

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