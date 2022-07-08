تشققات في خرسانة السد المساعد لسد النهضة الإثيوبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حذر أستاذ إدارة المياه والتنمية المستدامة بجامعة آخن الألمانية هاني سويلم، من وجود تشققات في الواجهة الخرسانية لسد السرج، وهو السد المساعد أو المكمل لمشروع "سد النهضة" الإثيوبي.

واستند سويلم إلى مقارنة بين صورتين للسد، بين عامي 2020 و2022، عبر تطبيق خرائط جوجل Google Maps للوصول إلى استنتاجه حول وجود التشققات في السد.

وقال سويلم إن "التشققات ظهرت في الواجهة الخرسانية للسد دون وصول المياه، إنما فقط تأثير الظروف الجوية، وبخاصة مع هطول الأمطار الغزيرة، مضيفا: "لا يبدو هذا بمثابة سد مستقر لحجز 50 مليار متر مكعب".

وأوضح سويلم لصحيفة "الشروق" المصرية أن السعة التخزينية لسد النهضة (الرئيسي) في حدود 18.5 مليار متر مكعب فقط، بينما يرفع سد السرج السعة التخزينية للمشروع إلى 74 مليار متر مكعب (أي بزيادة 55.5 مليار متر مكعب تقريبا).

وشدد على أنه لا ينفي ولا يؤكد فرضية انهيار سد السرج لكنه يطالب إثيوبيا والشركة الإيطالية المنفذة للمشروع بإصدار بيان صحفي على الفور يعرض الدراسات الفنية التي تثبت سلامة هذا السد، وتقديم تبرير وشرح فوري لهذه التشققات.

كما دعا سويلم المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لضمان التجميد الفوري لوقف أعمال البناء والملء لمنع المخاطر المحتملة.

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