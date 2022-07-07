مسؤول أمريكي سابق عن أوكرانيا: هذه الدولة الفاشلة قد تختفي تماما عن خريطة العالم !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف العقيد، دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، أن أوكرانيا قد تختفي من خريطة العالم إذا تواصلت عملية إمدادها بالأسلحة.

وانتقد الخبير الدول الغربية، ولا سيما أستراليا، لتقديمها المساعدة العسكرية إلى كييف، مشددا على أنه كان يتعين عليها أن تساهم في حل سلمي للوضع، وإلا فإن أوكرانيا ينتظرها الدمار والموت.

وأوضح ماكغريغور لشبكة سكاي نيوز أستراليا، وجهة نظره متحدثا عن أوكرانيا بقوله: "من حيث المبدأ هذه الدولة الفاشلة، يمكن أن تختفي تماما من خريطة العالم. أعتقد أن وقف إطلاق النار ضروري. يجب أن تصر أستراليا على ذلك، لأنه لن يفعل ذلك أحد في واشنطن. لكنني استمع من الناس في برلين وباريس ولندن عن مساندة متزايدة لهذه الفكرة الوحيدة والمتمثلة في وقف إطلاق النار، والتوصل إلى نوع من الاتفاق. لأننا لا نستطيع تحمل القتال حتى آخر أوكراني".

ووفق "روسيا اليوم" كانت وكالة الأنباء الفرنسية قد ذكرت أن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز وعد بتزويد أوكرانيا بعدد 14 ناقلة جند مدرعة و20 عربة مدرعة من طراز "بوشماستر" وعدة طائرات مسيرة.

بالمقابل، أرسلت روسيا مذكرة دبلوماسية إلى جميع الدول المشاركة في توريد الأسلحة إلى نظام كييف، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن هذه الشحنات من الأسلحة والذخائر أصبحت هدفا مشروعا للقوات الجوية الفضائية الروسية.

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