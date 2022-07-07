ضيوف الرحمن يتوجهون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يبدأ جموع حجاج بيت الله الحرام أول مناسكهم، اليوم الخميس، بالتوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية ومن ثم التوجه إلى مشعر عرفات، غد الجمعة، لأداء ركن الحج الأعظم.

وتتصدر تقنيات الذكاء الاصطناعي "الرقمنة" بعدد من اللغات العالمية خدمات وخطة تشغيل موسم حج 1443هـ/ 2022م، حيث وفرت وزارة الحج والعمرة السعودية حزمة من الخدمات النوعية.

وتأتي في مقدمة هذه الخدمات الذكية "بطاقة الحج الذكية" لحجاج الداخل والخارج بإجمالي مليون بطاقة الكترونية، ومبادرة "النظام الإلكتروني للمشاعر المقدسة"، وبوابة "مطوف" لإصدار التأشيرة الكترونية للحجاج المسلمين المقيمين بدول أوربا وأميركا وأستراليا، إضافة إلى تطبيقي "المسار الإلكتروني"، و"اعتمرنا" للحجاج من داخل المملكة.

وتستعرض وكالة أنباء الإمارات "وام" أبرز ملامح تشغيل موسم حج 2022 بدءاً من خطة وزارة الحج والعمرة، مروراً بإطلاق الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين لكثير من الخدمات الالكترونية، والإعلان عن عودة تشغيل قطار المشاعر المقدسة لنقل الحجاج في منى وعرفات ومزدلفة من 7 ذي الحجة -13 ذي الحجة وذلك بعد توقف عامين، وصولاً إلى توفير خيام منى المطورة التي تحاكي الغرف الفندقية، فضلاً عن تغطية مشعر عرفات بالكهرباء دون الحاجة لمولدات الكهرباء التقليدية، ومبادرة "حافلات مكة".

وهيأت لجنة الحج المركزية لموسم حج العام الجاري 18 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بطاقة تفوق 3700 سرير، يساندها 171 مركزاً صحياً؛ إضافة للمستشفيات الميدانية ومستشفيات جدة والطائف.

وتبدأ الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» هذا الموسم أول تشغيل لها لقطار المشاعر المقدسة والذي تنطلق خدماته ابتداء من غد الثامن من ذي الحجة حتى نهاية أيام التشريق 13 ذي الحجة.

وأعلنت "سار" أمس خلال جولة للإعلاميين لتفقد قطار المشاعر أن القطار يعمل على مدار 24 ساعة وقدرته التشغيلية تبلغ 3 آلاف حاج في الرحلة التي تستغرق من 10 إلى 12 دقيقة لمسافة 18 كيلو متراً بسرعة 80 كيلو مترا في الساعة، وبقدرة تشغيلية تصل في الساعة الواحدة إلى 72 ألف شخص .

ويبلغ إجمال محطات قطار المشاعر 9 محطات، بطول 300 متر لكل محطة، تبدأ من مكة المكرمة، ثم يمر القطار بثلاث محطات في مشعر عرفات، وثلاث في مشعر مزدلفة، ثم محطة في بداية مشعر منى، وأخرى وسطه، وتكون المحطة الأخيرة عند الدور الرابع بجسر الجمرات.

ويعد مشروع قطار المشاعر من أهم ركائز النقل في المشاعر المقدسة الذي يتم تطويره بشكل مستمر للنهوض بخدمة ضيوف الرحمن لتحقيق مستهدفات الرؤية لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 5 ملايين حاج في عام 2030، إضافة إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة الحاج.

كما تم تجهيز 35 قطاراً من "قطار الحرمين السريع" لنقل الحجاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة مروراُ بثلاث محطات ويتكون كل قطار من 13 عربة بسعة إجمالية 417 راكباً لدرجة رجال الأعمال والدرجة بواقع 30 رحلة يوميا قابلة للزيادة.

وأفادت وزارة الحج والعمرة أن "بطاقة الحج الذكية" تحتوي على المعلومات الشخصية والطبية والسكنية للحاج، وتسهم في إرشاد الحجاج، والتحكم بالدخول للمخيمات والمرافق المختلفة، والحد من الحج غير النظامي، والحج بدون تصريح.

كما ترتبط "بطاقة الحج الذكية" بثلاثة تطبيقات هي : "الحاج الذكي" والذي يوفر التواصل المباشر مع قائد الحملة ومركز الاتصال الموحد للحج واختيار الوجبات والإشعارات الدينية والتنبيهات ومنها: تنبيهات جداول التفويج، وتقييم الخدمة المقدمة، وأي معلومة يحتاجها الحاج أثناء أداء المناسك.

أما تطبيق "المنظمين" فيحقق لشركات ومقدمي الخدمات تحديث معلومات الحجاج والسكن بما يضمن توفر الرقابة والتأكد من جودة الخدمات، فيما يوفر تطبيق "العاملين" والمتاح لجميع الجهات العاملة، قراءة معلومات الحجاج عبر الباركود الموجودة على بطاقة الحاج الذكية بما يسهم في تقديم خدمات الإرشاد والدعم والمساندة لضيوف الرحمن.

وأعلنت المملكة العربية السعودية في أبريل الماضي أنها ستسمح لنحو مليون شخص من داخل المملكة وخارجها بأداء مناسك الحج هذا العام، في زيادة كبيرة لأعداد الأشخاص المسموح لهم بأداء المناسك بعد عامين من القيود الصارمة بسبب جائحة "كورونا".

وتعمل 41 جهة مشاركة في تشغيل موسم حج هذا العام، على تحقيق تجربة حج آمن وسلس مع توفير التعامل المباشر وتقديم الخدمات للفئات غير المستخدمة للتقنيات من خلال جميع العاملين في منظومة الحج والعمرة، مشيرة إلى تقديرات أولية لمسح أجرته وزارة الحج والعمرة أظهر أن نسبة مستخدمي التقنيات من حجاج العام الحالي تقارب 70%.

وتنفذ وزارة الحج والعمرة في السعودية خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام عبر 3 محاور تتضمن : التجربة الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، والضوابط والاشتراطات التي تحقق معايير الصحة والسلامة للحجاج، وكفاءة التجهيزات في المشاعر المقدسة لتوفير رحلة آمنة للحجاج منذ الوصول مروراً بأداء النسك وصولاً للمغادرة إلى بلادهم.

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