"الصحة" الكويتية: لا عودة للكمامات حالياً.. وننصح بارتدائها في الأماكن المغلقة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكد وزير الصحة الكويتي د خالد السعيد، أن المنظومة الصحية في البلاد اكتسبت خبرة كبيرة في التعامل مع وباء كورونا، شدد على أن الوضع الوبائي حالياً مستقر ومطمئن، والمنظومة جيدة، رغم ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

وبالتزامن مع إعلان بعض الدول بالعودة إلى ارتداء الكمامات واقتراب عيد الأضحى، قال السعيد في تصريح خاص لـصحيفة «القبس» الكويتية إنه لا عودة إلى ارتداء الكمامات داخل الكويت في الوقت الحالي، لكننا ننصح بارتدائها في الاماكن المغلقة، والحرص على كبار السن.

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