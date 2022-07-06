السيسي: مصر لم ولن تدخر جهداً في دعم ليبيا لتحقيق المصالحة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده لم ولن تدخر جهداً في دعم ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل مع البعد عن أي تجاذبات سياسية، فضلاً عن الاستعداد لتقديم كل أوجه الدعم اللازم في هذا الصدد.

جاءت تصريحات الرئيس المصري خلال اتصال هاتفي تلقاه مساء الإثنين، من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، حسبما أفادت الهيئة الوطنية للإعلام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأن رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبر عن خالص التقدير لمساندة مصر الصادقة لبلاده، مثمناً في هذا الخصوص الجهود الحثيثة بقيادة الرئيس السيسي في دعم ليبيا، بالمشاركة في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news