إيران.. إغلاق 3 مقاهٍ في قم إستقبلت غير المحجبات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أفادت صحيفة "همشهري" التي تصدرها بلدية ​طهران​، نقلًا عن بيان للحرس الثوري الإيراني، بأن "ثلاثة مقاهٍ أغلقت في قم بسبب الإنتهاكات العديدة (للقانون)، لا سيما بسبب عدم وضع ​النساء​ للحجاب".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "الشرطة إستدعت أصحاب المقاهي قبل بدء الإجراءات القانونية".

في السياق، لفتت وسائل إعلام ايرانية في يونيو الماضي، إلى أن الشرطة إعتقلت فتيات نزعن حجابهن خلال تجمع رياضي في مدينة شيراز الجنوبية، وهو ما يعد مخالفة للإجراءات التي فرضت منذ 1979، حين قامت "​الثورة الإسلامية​" في البلاد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news