سورية.. انفجارات بحقل العمر النفطي القريب من قاعدة القوات الأميركية (فيديو)

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع انفجارات في حقل العمر النفطي شرق محافظة دير الزور، حيث قاعدة "الكونيكو" العسكرية الأميركية، مشيرة إلى أن أسباب الانفجارات ما زالت مجهولة.

وتداول النشطاء عبر "تويتر" فيديو يوثق ألسنة اللهب الناجمة عن الانفجارات في حقل العمر.

 

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