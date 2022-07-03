إصابة 4 اسرائيليين في حادث تصادم بحري في الأردن

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصيب أربعة سياح اسرائيليين في حادث تصادم وقع بين قارب رياضات بحرية وقارب نزهة في خليج العقبة الأردني مقابل شاطئ الفنادق أمس.

كما أصيب في الحادث مواطن أردني.

ووفق شهود عيان فقد جرى على الفور نقل المصابين من قبل رجال الدفاع المدني الى مستشفى في العقبة.

وحسب وسائل إعلام أردنية تناقلت الخبر فقد باشرت مديرية التحقيق والحوادث في الهيئة البحرية التحقيق بالحادث كما تم حجز القوارب لحين استكمال اجراءات التحقيق.

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