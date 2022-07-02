ايران: 3 زلازل في ليلة واحدة والحصيلة الأولية 24 قتيلاً وجريحاً

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية مقتل 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين بجراح بحصيلة أولية، في ثلاثة زلازل تجاوزت شدّتها 6 درجات ضربت جنوب إيران فجر السبت.

وبينت الوكالة أن "3 زلازل بقوّة 6,1 و6,1 و6,3 (على مقياس) ريختر ضربت مناطق بمحافظة هرمزجان جنوب إيران فجر اليوم السبت".

وقال محافظ هرمزجان، مهدي دوستي، إن "الزلازل القويّة والعشرات من التوابع الزلزاليّة أدّت إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين لغاية الآن في قرى ميناء خمير".

وأضاف أنّ "غالبيّة الأضرار وقعت في قرية ساية خوش التي دمّرت الزلازل معظم منازلها".

وكان المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي ذكر في وقتٍ سابق أنّ زلزالاً ضرب منطقة تقع على بُعد 100 كيلومتر جنوب غربي ميناء بندر عباس.

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