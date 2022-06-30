20 شخصاً ماتوا عطشاً في الصحراء الليبية !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت خدمة الإغاثة والطوارئ في ليبيا، الأربعاء، أنها انتشلت جثث 20 شخصاً قضوا عطشاً في الصحراء بعد تعطل سيارة ال(بيك آب) التي كانت تقلهم، بالقرب من الحدود مع تشاد.

ووفقاً لوكالة الأنباء الليبية، أوضحت الخدمة في بيان، أنها عثرت على المركبة القادمة من تشاد على بعد 310 كيلومترات جنوب الكفرة، وعلى بعد 20 كيلومترا من الحدود التشادية الليبية، فيما يظهر مقطع فيديو منشور على صفحة "الاغاثة والطوارىء" عبر فيس بوك، بقايا اجساد المتوفين ملقاة على الرمال في حالة تحلل.

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