بعد تسرب الغاز السام.. "الصحة" الأردنية تطالب أهالي العقبة بإغلاق نوافد منازلهم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نوه مدير صحة العقبة الدكتور جمال عبيدات، المواطنين الأردنيين في العقبة بإغلاق النوافد وعدم خروجم من منازلهم، بسبب تسرُّب الغاز الذي وقع في ميناء العقبة، مساء أمس، وأخذ الاحتياطات اللازمة، لأن الخطر موجود، وفق عبيدات.

وأضاف عبيدات، أن نتيجة ارتفاع الإصابات التي شغلت مستشفيات العقبة وهي: مستشفى الأمير هاشم ومستشفى الإسلامي ومستشفى العقبة الحديث، إضافة لوصول الطاقة القصوة في المستشفى الميداني، تم فتح المراكز الصحية، وتم توجيه فريق طبي أيضا بطائرة إلى العقبة، برئاسة أمين عام وزارة الصحة ومدير إدارة المستشفيات.

وتوجه رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى مدينة العقبة للوقوف على تداعيات حادث تسرُّب الغاز في ميناء العقبة.

كما توجه وزير الصحة فراس الهواري، وفريق مختص لموقع سقوط وتسرب صهريج الغاز.

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