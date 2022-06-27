بيان من القوات المسلحة الأردنية حول حادثة تسرب الغاز السام في العقبة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، أن قوات الجيش العربي تلبي النداء الوطني في التعامل مع حادثة تسريب الغاز السام في العقبة والذي نتج عنه 10 وفيات و251 إصابة، وذلك بعمل عدة اجراءات فورية من اجل التخفيف من آثار الحادثة، وانطلاقاً من حرصها الوطني الكبير في حماية المجتمع الأردني من كل الأخطار والكوارث.

وتسرب غاز سام في ميناء العقبة الرئيسي اليوم الإثنين، نتيجة سقوط صهريج معبأ بمادة غازية سامة في أثناء نقله.

ودعت القوات المسلحة الأردنية المواطنين في العقبة إلى عدم التجمهر أمام المستشفيات، تسهيلاً لعمل كوادر الاسعاف للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام.

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