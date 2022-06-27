"التعاون الخليجي": نقف مع الأردن في هذه اللحظات العصيبة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن خالص تعازيه للأردني ملكا وحكومة وشعبا بضحايا ميناء العقبة جراء تسريب صهريج الغاز، الذي وقع اليوم الاثنين وتسبب في وقع عدد من الوفيات والإصابات.

وأكد، في بيان صادر عنه، مساء الإثنين، وقوف مجلس التعاون مع الحكومة والشعب الأردني، في هذه اللحظات العصيبة، مقدما تعازيه ومواساته لأسر الضحايا.

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