الأردن.. الخصاونة يتوجه إلى العقبة للوقوف على ملابسات تسرب الغاز في الميناء

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توجه رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، يتوجه إلى العقبة للوقوف ملابسات تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية إن المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة.

وأضاف في بيان، أنه نجم عن الحادثة لغاية اللحظة خمسة وفيات و234 إصابة، مشيرا إلى أن العمل ما زال جاريا مع الحادثة.

وأفاد أن هناك عدد من الاصابات في المستشفيات.

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