أسباب الوفاة غامضة.. العثور على 20 جثة داخل نادٍ ليلي في جنوب أفريقيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عُثر على جثث 20 شخصاً على الأقلّ معظمهم من الشباب، ولا تبدو عليهم آثار جروح، في حانة ليلية في مدينة إيست لندن في جنوب أفريقيا، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية، اليوم الاثنين.

وقال قائد شرطة المنطقة الجنرال ثيمبينكوسي كينانا لقناة "إي-إن سي إيه" التلفزيونية، إنّه "عُثر على 17 شاباً ميتاً في حانة ليلية هنا في إيست لندن"، مشيراً إلى أنّ "التحقيقات متواصلة لمعرفة ملابسات وفاتهم". ثمّ أُعلن ارتفاع الحصيلة إلى 20 جثة.

وأضاف، أنّ الضحايا تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً، وبحسب صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الجثث ملقاة على الأرض ولا تظهر إصابات عليها. وتبثّ محطات التلفزيون المحلية صوراً لحشد من العائلات والمتفرجين مجتمعين بجوار الملهى الليلي.

وتضمّ مدينة ايست لندن مليون نسمة وتقع على المحيط الهندي، على بعد حوالي 700 كلم جنوب جوهانسبرغ.

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