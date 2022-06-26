منحت إجازة للموظفين وأغلقت المدارس .. سيريلانكا تواجه الانهيار بسبب نفاد الوقود !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وسط أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، أعلنت سريلانكا نفاد البنزين والديزل "تقريبا"، وذلك بعد تأجيل العديد من الشحنات المتوقعة، معلنة رفع سعر الوقود بنسبة تصل إلى 22 بالمئة.

واعتذر وزير الطاقة كانشانا ويجيسكيرا لسائقي السيارات، السبت، قائلا إن "شحنات النفط التي كان من المقرر وصولها الأسبوع الماضي لم تحضر، في حين أن الشحنات التي كان من المقرر وصولها الأسبوع المقبل لن تصل إلى سريلانكا لأسباب مالية".

وأشار إلى أنه "سيتم توزيع الإمدادات النادرة المتبقية في البلاد، من خلال عدد قليل من محطات الضخ"، وحث سائقي السيارات على "عدم الوقوف في طوابير للحصول على الوقود".

وأوضح الوزير أن "(شركة) سيلون بتروليوم كوربوريشن، لا يمكنها تحديد موعد وصول إمدادات النفط الجديد" إلى الدولة الجزيرة، مشيرا إلى أن "الشركة أغلقت مصفاة التكرير الوحيدة لديها بسبب نقص النفط الخام"، وفق ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

من جانبها، أعلنت "سيلون بتروليوم كوربوريشن"، الأحد، أنها رفعت سعر الديزل، المستخدم على نطاق واسع في وسائل النقل العام، بنسبة 15 بالمئة إلى 460 روبية (1.27 دولار) للتر، بينما زادت البنزين بنسبة 22 بالمئة إلى 550 روبية (1.52 دولار).

وأصدرت الأمم المتحدة نداءً طارئا لجمع 47 مليون دولار، "لإطعام الفئات الأكثر ضعفا" من سكان الجزيرة البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

ويحتاج حوالي 1.7 مليون شخص إلى "مساعدات منقذة للحياة"، وفقًا للأمم المتحدة، مع اضطرار 4 من كل 5 أشخاص بتقليل استهلاكهم الغذائي بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية وارتفاع الأسعار.

وأغلقت الحكومة المؤسسات الحكومية غير الأساسية، إلى جانب المدارس، لمدة أسبوعين، لتقليل التنقل بسبب أزمة الطاقة، فضلا عن منح الموظفين العموميين إجازة "لزراعة الطعام".

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