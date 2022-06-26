نائب أردني يصل الى حفل رسمي على "السكوتر" لتوصيل رسالة سياسية !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

استخدم نائب أردني "السكوتر" للوصول الى حفل رسمي وذلك للفت الانتباه الى الارتفاع المتزايد في أسعار المحروقات.

وقال النائب زيد العتوم، اليوم الأحد، بأنه استخدم "السكوتر" للذهاب لحفل خاص يضم مجموعة من الوزراء، يوم أمس السبت.

وأضاف العتوم لـموقع "سرايا" الإخباري الأردني، بأن استخدامه "للسكوتر" جاء ليوجه رسالة سياسية مفادها ايجاد وسائل نقل وحلول بديلة لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.

وأضاف، يجب على الحكومة تسهيل اجراءات امتلاك "السكوترات" بدلاً من الاجراءات المعقدة والضرائب والجمارك، لافتًا إلى أنه لا بد من محاربة "ثقافة العيب" التي تمنع استخدام مثل هذه الوسائل للتنقل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news