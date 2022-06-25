ما هي حقيقة ظهور جثة القذافي في صحراء وادي رم الأردنية ؟! .. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بعد 11 سنة من دفن العقيد الليبي معمر القذافي مع ابنه المعتصم بمكان سري في قلب الصحراء، وعرض جثمانه في غرفة لتبريد اللحوم بصورة شائنة آنذاك.

منذ ذلك الحين لم يعرف مكان دفنه أو في أي منطقة ليبية، وطويت الصفحة مع كم هائل من الأسئلة.

إلا أن الموضوع فتح من جديد مؤخراً، بعد أن انتشر فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل يظهر جثة شبه متحلّلة وسط رمال الصحراء الليبية قرب جفرة في سرت، قيل إنها للعقيد القتيل، الذي حكم البلاد لسنوات طويلة.

وحظي المقطع بآلاف المشاهدات، وبعشرات آلاف التفاعلات على موقع تيك توك، كما شورك بكثافة عبر صفحات عدّة على فيسبوك، بحسب ما أفادت فرانس برس.

غير أن الفيديو لا يمت بصلة إلى القذافي. فقد تبين أن الحساب الذي نشره أولاً على موقع تيك توك بتاريخ 7 يونيو الجاري، أوضح أن ما يظهر فيه هو دمية بلاستيكية تستخدم في التصوير.

كما عاد مجددا وأكد بعد انتشار المقطع على أنه لجثة القذافي، لينشر لاحقا فيديو آخر للدمية نفسها في شاحنة، فيما ظهرت في الخلفية على ما يبدو معدات تصوير.

كذلك تبين من لوحة تسجيل الشاحنة والفيديوهات الأخرى المنشورة في الحساب أن تلك المشاهد ملتقطة في صحراء وادي رم في الأردن.

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